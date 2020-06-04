Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло отметку в 6,5 млн

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 6,5 млн, свыше 386 тыс человек с COVID-19 скончались, - сообщил сегодня университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По информации университета, на 08:00 мск число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 6 511 696, по меньше мере 386 073 пациентов с коронавирусом скончались, - передает РИА Новости.

Наибольшее число зараженных в США - 1 851 520, в стране зафиксировано свыше 107 тысяч смертельных исходов в ходе пандемии.