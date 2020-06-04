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Глава Тувы выписан из больницы после перенесенного коронавируса

Глава Тувы выписан из больницы после перенесенного коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-оол выписан из больницы, где он лечился от коронавируса, - сообщила глава пресс-службы тувинского правительства Долаана Салчак.

"Шолбан Валерьевич получил второй отрицательный результат по коронавирусу. Вышел из больницы. Сегодня в 12:30 он проведет рабочее совещание со своими заместителями. Врачи рекомендовали щадящий режим, но работы много", - рассказала Салчак, передает РИА Новости.

Напомним, Кара-оол был госпитализирован 25 мая в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

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Вестник Кавказа

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