Глава Тувы выписан из больницы после перенесенного коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-оол выписан из больницы, где он лечился от коронавируса, - сообщила глава пресс-службы тувинского правительства Долаана Салчак.

"Шолбан Валерьевич получил второй отрицательный результат по коронавирусу. Вышел из больницы. Сегодня в 12:30 он проведет рабочее совещание со своими заместителями. Врачи рекомендовали щадящий режим, но работы много", - рассказала Салчак, передает РИА Новости.

Напомним, Кара-оол был госпитализирован 25 мая в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.