Протестующие в Вашингтоне добрались до Белого дома

Колонна протестующих из нескольких сотен человек в Вашингтоне прошла от здания Конгресса и достигла улицы около Белого дома.

Там участники шествия объединились с парой сотен человек, которые все это время были там, несмотря на комендантский час. Подходы к скверу Лафайет перед Белым домом по-прежнему перекрыты Национальной гвардией и полицией, которые не вмешиваются в происходящее, - передает РИА Новости.

После прибытия к Белому дому большая часть толпы разошлась. На месте осталось около ста человек, а также немногочисленные журналисты.

Напомним, после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.