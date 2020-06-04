Российские огнеборцы продолжают борьбу с лесными пожарами

За минувшие сутки российские спасатели ликвидировали 26 лесных пожаров на площади более трех тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 3 июня в России ликвидировано 26 лесных пожаров на площади 3 034 га", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

К полуночи в России действовали пять лесных пожаров на площади 100 га, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров фиксируется в Амурской области (59 га).

Днем ранее сообщалось о 29 потушенных за сутки лесных пожарах.