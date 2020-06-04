Президент Казахстана призвал казахстанцев не терять бдительности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в своем аккаунте в Twitter в очередной раз обратился к казахстанцам в связи с коронавирусом.

"Заражение наших граждан, несмотря на усилия правительственной комиссии, все же продолжается. Сохраняется угроза второй волны коронавируса, что подтверждает ВОЗ.

Вновь обращаюсь к соотечественникам с просьбой соблюдать карантинные меры (дистанцирование, дезинфекция, гигиена, маски) во избежание массового заболевания", - написал глава государства, передает "АиФ Казахстан".

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что если вирус не купировать, то повторный всплеск

COVID-19 может стать разрушительным.

Напомним, в Казахстане, по данным на вечер 3 июня число подтвержденных случаев коронавируса составило 11 796, выздоровели 6240 человек, скончались 48 пациентов.