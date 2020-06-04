Половина россиян планирует свой бюджет – соцопрос

Половина россиян в той или иной степени ведет семейный бюджет, планирует свой бюджет, - свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ, проведенного в мае 2020 года.

"В подходе к ведению бюджета россияне разделились поровну: 51% в той или иной степени ведут учет доходов и расходов, 49% признаются, что не ведут. При этом треть россиян (32%) ведут бюджет "в уме", исходя из примерных сумм ежедневных трат, информации, предоставляемой им приложениями цифрового банкинга и т. п. 12% россиян ведет бюджет вручную, записывая расходы и доходы в тетрадь", - говорится в исследовании, передает ТАСС.

При этом 7% ведет бюджет другими способами, в том числе в электронном виде, фиксируя расходы и доходы в файле или используя специальное программное обеспечение.

Мужчины ведут бюджет реже женщин (50% против 54%). Среди возрастных групп учет доходов и расходов реже ведет молодежь 18-24 лет и люди старше 60 лет (49% и 48% соответственно). Доля тех, кто ведет бюджет, ниже среди сельских жителей (48%) и одиноких неработающих пенсионеров (44%).

По мере роста доходов и усложнения хозяйства потребность в ведении бюджета возрастает. Чем лучше материальное положение человека, тем он более склонен вести учет расходов и доходов. Так, среди людей с низким доходом бюджет ведут 40%, с высоким доходом - 63%.

"В периоды кризисов люди склонны внимательнее подходить к контролю своих доходов и особенно расходов. Сегодня мы видим, что половина россиян так или иначе планирует свой бюджет, при этом большая часть ведет учет "в уме", никак не фиксируя траты. Ведение бюджета - это волевое решение, свидетельствующее о высоком уровне финансовых навыков человека и высоком уровне его финансовой грамотности в целом", - отметила генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.