В Подмосковные открылись мечети и мусульманские центры

Мечети и мусульманские центры Подмосковья возобновили свою работу после ослабления ограничительных мер по коронавирусу, сейчас они доступны для индивидуального посещения верующими, - сообщила пресс-служба Совета муфтиев России (СМР).

"Мечети доступны исключительно для индивидуального посещения и при условии строгого соблюдения действующих санитарных предписаний", - сообщили в СМР, передает РИА Новости.

Решение о возобновлении работы мусульманских центров и мечетей на территории Московской области было принято Духовным управлением мусульман региона "в рамках реализуемого правительством Московской области плана по смягчению ограничительных мер и по согласованию с главным государственным санитарным врачом Московской области Ольгой Микаиловой".

"Пятничные коллективные молитвы будут проводиться при строгом соблюдении санитарных предписаний (медицинские маски, перчатки и социальная дистанция) и исключительно на отрытом воздухе на территориях, прилегающих к мечетям, и только в следующих городах Московской области: Ногинск, Старая Купавна, Орехово-Зуево, Щелково, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Звенигород, Родники, Коломна, Яхрома, Зарайск, Домодедово, Тучково, Шаховская", - говорится в пресс-релизе.

В остальных мусульманских общинах Подмосковья пятничные молитвы продолжатся в режиме онлайн до улучшения эпидемиологической ситуации, добавили в СМР.