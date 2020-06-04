Грузинские авиаторы возобновляют внутренние авиарейсы с 15 июня

Внутренние авиарейсы в Грузии, приостановленные из-за пандемии коронавируса, возобновятся с 15 июня, - сообщила грузинская туристическая компания Vanilla Sky.

"Авиакомпания Ak-Air Georgia восстанавливает внутренние рейсы по следующим направлениям: Тбилиси-Батуми, Натахтари-Местиа и Натахтари-Амбролаури. Расписание рейсов станет известно позже", - говорится в сообщении, передает Sputnik Грузия.

Напомним, авиакомпания, которая специализируется на осуществлении внутренних авиарейсов по Грузии, приостановила полеты 22 марта в связи с действием режима чрезвычайного положения.

Также с 15 июня в Грузии восстановят внутренний туризм, а с 1 июля страна начнет принимать путешественников из-за границы.