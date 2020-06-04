Калиматов: ураган нарушил системы жизнеобеспечения в Ингушетии

Власти Ингушетии устраняют последствия ураганного ветра с дождем и градом, который обрушился на республику накануне вечером, все службы переведены на усиленный режим работы, - сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем аккаунте в соцсети Instagram.

"Шквалистый ветер и сильный дождь привели к сбою систем жизнеобеспечения, многие жители республики остались без света и воды. С домов сорваны крыши, деревья повалены ветром. Сейчас ответственные службы ведут активную работу по ликвидации последствий непогоды. По данным регионального МЧС дожди продлятся до завтра", - написал Калиматов, передает "Интерфакс".

В Гамурзиевском округе Назрани пострадало множество частных домов, - отметил глава города Урусхан Евлоев.

"В Альтиевском округе Назрани также повалены деревья и оборваны провода, частично снесены крыши некоторых домов. Сейчас представители ответственных служб выехали и работают на местах. Бригады рассредоточены, но успеют охватить все территории постепенно", - сообщил Евлоев.