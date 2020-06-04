Хафтар отказался от переговоров с ПНС – СМИ

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар уведомил власти Египта, что отказывается от мирных переговоров с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии до отвода турецких военных, - сообщает телеканал "Аль-Арабия".

"Хафтар придерживается своей позиции о том, что турецкие военные должны быть выведены до начала переговоров с Правительством согласия", - сообщает "Аль-Арабия" со ссылкой на свои источники, передает РИА Новости.

Также для начала переговоров свои "позиции должны оставить и силы ПНС". Хафтар попросил египетскую сторону "задействовать соглашение о совместной межарабской обороне для противостояния турецкой агрессии", - сообщил телеканалу информированный источник.

Напомним, накануне в Каир для переговоров прибыл командующий ЛНА. Официально о визите ливийского военачальника объявлено не было.