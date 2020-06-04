Российских добровольцев обследовали для испытания антикоронавирусной вакцины

Российские военнослужащие-добровольцы прошли углубленное медицинское обследование перед экспериментом по испытанию новой вакцины от коронавируса, -сообщает Минобороны.

"Военнослужащие из состава первой группы добровольцев, накануне прибывших в специальное медицинское учреждение Минобороны России, прошли всестороннее углубленное медицинское обследование в рамках подготовки к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины на людях", - рассказали в военном ведомстве, передает РИА Новости.

На территории 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны для них выделен отдельный изолированный медицинский корпус. Специалистами войск РХБЗ предварительно проведена полная дезинфекция всех палат, лабораторий, процедурных, административных и других помещений корпуса.

Сегодня по результатам проведенных медицинских исследований будет определен окончательный состав группы, помещаемой на 14-дневную изоляцию для подготовки к предстоящей вакцинации.

Все клинические испытания планируется завершить к концу июля.