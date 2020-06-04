Ветер в КБР обрушил дерево на машину с мужчиной, он погиб

В результате сильного ветра, обрушившегося накануне вечером на Кабардино-Балкарию, в Прохладненском районе погиб мужчина, которого придавило деревом в машине, - сообщает региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"В хуторе Новотроицкое у Комсомольского озера мужчину в машине придавило деревом. По первичной информации, он погиб", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что шквалистый ветер повредил линии электропередачи и оставил без света часть города Прохладного.

По данным МЧС, в Прохладненском районе сильный ветер повредил кровли трех школ и двух детских садов, а также повалил восемь опор линий электропередачи.

Сильный ветер также повредил фасад госпиталя для больных коронавирусом в Прохладном, к счастью, никто не пострадал, медучреждение продолжает работать в штатном режиме.

Сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 м/с ожидаются в регионе в ближайшие три дня, - предупредило накануне региональное МЧС.