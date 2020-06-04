Falcon 9 вывела на орбиту интернет-спутники Starlink

Минувшей ночью во Флориде (США) стартовала ракета-носитель Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink.

Старт ракеты был дан в 21.25 по времени восточного побережья США (04.25 мск в четверг) с космодрома на мысе Канаверал, - передает РИА Новости.

В этот раз впервые запускаются спутники, оснащенные специальными закрылками, которые будут защищать их на орбите от солнечных лучей.

Отделившаяся после старта первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила вертикальную посадку на баржу в Атлантическом океане, это ее пятый старт.

Напомним, Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тыс спутников. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в $10 млрд, но эксперты считают эту цифру заниженной.