Кадыров: в Чечне есть пострадавшие из-за сильного ветра и дождя

Накануне в Чечне из-за ураганного ветра и дождя пострадали одиннадцать человек, - сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"В результате сильного дождя и ветра по предварительным данным пострадали 11 человек, к сожалению один в тяжелом состоянии, остальные получили ушибы, травмы. Я поручил сегодня же приступить к восстановительным работам, вернуть в дома свет, газ, мы так же восстановим нанесенный ущерб населению", - заявил Кадыров в видеообращении в своем канале в Telegram, передает РИА Новости.

Глава Чечни создал оперативный штаб и взял под личный контроль ликвидацию последствий непогоды, добавив, что с раннего утра строительные бригады начнут восстановительные работы.

В администрации Курчаловеского района сообщили, что в результате ветра пострадало здание администрации села Цоци-Юрт, там полностью снесена кровля, в центре села рухнула вышка из железного каркаса и повредила частный дом. В селе так же повреждено два автомобиля, линии электропередачи и газопровод. Есть повреждения и в других населенных пунктах, ведется сбор информации.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что ураганный ветер с дождем в Чечне повредил кровли домов и школы в Грозном.