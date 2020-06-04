Азербайджанский фильм "Степняк" продолжает собирать международные награды

Картина азербайджанского режиссера Шамиля Алиева "Степняк" (Çölçü) получила семь призов международных кинофестивалей в Японии, Италии, Израиле и США за лучшую режиссуру, операторскую работу, и как лучший художественный фильм, - сообщил автор картины.

Результаты решений жюри кинофестивалей были объявлены в режиме онлайн, что связано с пандемией коронавируса COVID-19.

Эксперты международного кинофестиваля Twilight Tokyo Film Festival 2020 (Япония) присудили фильму за январь-май три приза - "Лучший художественный фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оператор". Фестиваль Holy Grail (Израиль) присудил фильму за январь-апрель два приза - "Лучший художественный фильм" и "Лучший режиссер", а по оценке Vesuvius International Monthly Film Festival (Италия) и Bridge Fest 2020 (США), "Степняк" в мае стал лучшим художественным фильмом, - передает Sputnik Азербайджан.

Фильм "Степняк" был снят в 2012 году на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джаббара Джаббарлы по заказу министерства культуры и туризма страны.

По сюжету киноленты молодой степняк решает жить вдали от города вместе со своим отцом, чтобы тесно общаться с природой. Но после встречи с девушкой его жизнь полностью меняется.

Фильм "Степняк" с успехом демонстрировался на пяти континентах, принял участие в десятках международных кинофестивалей и является обладателем множества наград. Он был номинантом премий Антониони и Тарковского, призером премий Жан-Люка Годара и Ингмара Бергмана.

Картина также была включена в лонг-лист претендентов на кинопремию "Оскар-2014" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Автор сценария - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, композитор - Рауф Алиев, продюсер - Мушвиг Хатамов, исполнительный продюсер - Азер Гулиев.