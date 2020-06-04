На параде Победы в Ставрополе покажут новую военную технику

Военные Южного военного округа (ЮВО) в ходе парада Победы, который пройдет 24 июня в Ставрополе, покажут ряд образцов современной военной техники, включая оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град-М" и "Ураган", - сообщили в пресс-службе округа.

"В параде Победы на площади Ленина проедут бронированные бронеавтомобили "Рысь" и "Тигр", РСЗО "Град-М" и "Ураган", артиллерийские установки Мста-Б, бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля "КамАЗ", комплекс связи "Редут", а также ОТРК "Искандер", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Для участия в параде расчеты комплексов "Искандер" совершили марш протяженностью более 300 км из Краснодарского края. В составе механизированной колонны по Ставрополю пройдут две самоходные пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины ОТРК "Искандер", - добавили в пресс-службе ЮВО.

Напомним, военные парады на Юге России пройдут городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. В них примут участие более 43 тыс военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.