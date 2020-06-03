Северная Осетия получит километры обновленных дорог

В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" на территории Северной Осетии будет отремонтировано около 96 км автотрасс.

По словам, председателя Комитета дорожного хозяйства республики Тариэля Солиева, в 2020 году в республике будет реконструировано и отремонтировано 53 объекта общей протяженностью 95,894 км, в том числе четыре объекта реконструкции – 1,1 км улицы во Владикавказе и три моста общей длины 84,7 м. "На все объекты уже проведены торги", - обратил внимание он, передает ТАСС.

Кроме того, стало известно, что в рамках национального проекта во Владикавказе будут приведены в нормативное состояние 28 улиц общей протяженностью 22,5 км. Согласно документации по проекту, все дорожные работы в регионе будут завершены до наступления осени.