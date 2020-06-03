За сутки в мире коронавирус выявили у 93 тыс человек

Число инфицированных коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 93 тыс и превысило 6,2 млн, всего умерли около 380 тыс человек, сообщает ВОЗ.

Согласно последним данным, за сутки зарегистрированы 93 246 новых случаев заболевания коронавирусом, от болезни скончался 3 621 пациент. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 6 287 771, количество летальных исходов -379 941.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 2 949 455, передает РИА Новости.