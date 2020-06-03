Эпидемиолог рассказал, сколько сохраняются в организме антитела к коронавирусу

Заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин рассказал, когда в организме человека возникают антитела к коронавирусу и сколько они остаются в нем.

В интервью "Российской газете" он уточнил, что иммуноглобулин вырабатывается и при клинически выраженном заболевании, и в случае его бессимптомного протекания.

По словам Ботвинкина, к концу первой недели после заражения в организме возникают антитела класса М (IgM) - "первая линия обороны", достаточно быстро они пропадают. Затем, с конца второй недели, появляются иммуноглобулины класса G.

Общее количество антител выходит на пик на второй-третий месяц. "В этот период они представлены в основном иммуноглобулинами класса G, которые сохраняются в организме до года и более", - отметил эпидемиолог.

Ученый указал, что именно наличие в сыворотке крови иммуноглобулинов класса G свидетельствует о том, что человек перенес COVID-19. Однако, добавил Ботвинкин, тест на антитела не очень подходит для диагностики заболевания, поскольку иммуноглобулины можно определить через одну-две недели после инфицирования, а с помощью теста ПЦР коронавирус можно выявить гораздо раньше.