Китай скупает ближневосточную нефть

Китай становится все более важным клиентом для ближневосточных производителей нефти, поскольку им непросто найти покупателей во время пандемии коронавируса, пишет Bloomberg в статье China is getting its hooks deeper into middle east oil supplies. В мае треть экспорта нефтепроизводителей государств была доставлена в КНР. Это самая большая доля за последние два с половиной года. Согласно танкерным данным шести стран Персидского залива, движение в сторону Китая сопровождается почти полным восстановлением спроса на нефть в стране после пандемии. Потребление в Европе и США, двух других ключевых импортерах, все еще гораздо ниже привычного уровня.

Доля Китая

Экспорт в Китай составляет большую часть продаж на Ближнем Востоке. КНР станет важным фактором в ближайшие дни, когда крупнейшие производители соберутся на встрече ОПЕК+, чтобы обсудить вопрос о том, сохранять ли серьезные ограничения производства. ”У ближневосточных производителей сейчас нет другого выбора, кроме как отправлять нефть в Китай”, - сказала Кэрол Нахле, исполнительный директор лондонской консалтинговой компании Crystol Energy. По ее словам, определенный риск сохраняется, потому что любой фактор, оказывающий влияние на экономическое восстановление Китая от вируса, может снизить спрос на нефть. В абсолютном выражении экспорт в Китай почти не изменился в мае, даже несмотря на то, что общий объем поставок упал примерно на 4,5 млн баррелей в день.

Уверенность в Китае

В мае более трети экспорта нефти и конденсата из Персидского залива было отправлено в Китай. Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер, продала почти треть своей нефть нефти КНР. Следующий по величине производитель региона, Ирак, отправил около половины своих поставок в страну, установив таким образом рекорд. Китай, где появился коронавирус, вновь нуждается в энергии, даже несмотря на то, что пандемия продолжает сдерживать потребление в других регионах. Международное энергетическое агентство предсказывает, что глобальный спрос на нефть в этом году упадет примерно на одну десятую, даже несмотря на то, что Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК + значительно сократили добычу.

Сокращение продаж

Экспорт крупнейших ближневосточных производителей нефти снизился, так как ОПЕК + сократила производство. Организация стран-экспортеров нефти и партнеры решают, следует ли продлевать почти 10-миллионное ежедневное сокращение производства после июня. Предложение встретиться уже в четверг было отвергнуто из-за разногласий по поводу соблюдения производственных квот. Увеличение закупок Китаем способствует росту цен. Нефть марки Brent в среду торговалась выше $40 за баррель, подорожав в два раза с апреля, а затем снизилась, поскольку ОПЕК+ по-прежнему не определила дату встречи. На этой неделе основной сорт из Омана торговался на уровне более $40 за баррель впервые за почти три месяца. ”Китайцы покупают много оманской нефти, поскольку ее легко смешивать, а также иракской Basra Light”, - сказал Ахмед Мехди, научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований. В апреле Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты отправили в Китай больше нефти, чем когда-либо, добывая рекордные или почти рекордные объемы. Месяц спустя поставки в Китай были почти такими же большими, несмотря на беспрецедентное сокращение в целом.

В погоне за Китаем

Несмотря на сокращения ОПЕК +, производители Персидского залива поставили в Китай рекордные объемы нефти. Согласно данным по отслеживанию танкеров, собранным Bloomberg, преимущество Саудовской Аравии перед Ираком по продажам в Китай сократилось в мае. Ирак, крупнейший конкурент Саудовской Аравии в Персидском заливе по экспорту в Китай и Индию, добыл больше, чем обещал в рамках сделки с ОПЕК+. Эр-Рияд в основном придерживался квот и заявил, что сократит производство еще больше в июне. Картина экспорта за июнь может показать еще одно снижение общих потоков, и нет никаких гарантий, что сокращение не затронет Китай. Государственный производитель нефти Saudi Aramco уже заявил, что урежет поставки в Азию, а также в США и Европу. Цены на нефть в июле, которые Aramco может опубликовать на этой неделе, укажут, на какие рынки компания ориентируется с точки зрения продаж.

Битва за покупателей

Среди поставщиков Персидского залива Саудовская Аравия уступила позиции по Китаю Ираку. Данные по отслеживанию танкеров могут измениться, так как суда меняют местоположение, а загрузки могут быть отменены. Изменения в иракском экспорте в Китай в настоящее время показывают, что Багдад опережает Эр-Рияд по апрельским поставкам, что отличается от данных, опубликованных месяц назад.