Посольство РФ подтвердило поставку партии МиГ-29 в Сирию

Российское посольство в Сирии сегодня подтвердило поставку партии истребителей МиГ-29 в эту страну. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter дипмиссии.

"Сирийская армия получила вторую партию истребителей МиГ-29 из России в рамках военного и технического сотрудничества между нашими странами", - цитирует его ТАСС.

В сообщении уточняется, что сирийские пилоты уже начали совершать миссии на полученных истребителях.

Напомним, 30 мая о поставке МиГ-29 со ссылкой на военные источники сообщило сирийское агентство SANA. По его данным, церемония передачи состоялась на базе Хмеймим, позже самолеты были направлены на различные аэродромы. Пилоты должны были приступить к выполнению миссий в воздушном пространстве САР на этих истребителях с 1 июня.