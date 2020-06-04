Трамп сделал свободу вероисповедания приоритетом внешней политики

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, в котором говорится, что усилия по защите религиозных свобод являются приоритетом как внутренней, так и внешней политики, пишет Newsweek в статье Donald Trump Signs Executive Order to Make Religious Freedom a Foreign Policy Priority. Общенациональные протесты из-за жестокости полиции и системного расизма после смерти Джорджа Флойда продолжают доминировать в заголовках газет. В это время Трамп без особой огласки подписал распоряжение о продвижении международной религиозной свободы.

В соответствии с распоряжением, Государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID) получат $50 млн на финансирование программ, направленных на поощрение и защиту религиозных свобод за рубежом. В документе также содержится призыв к дипломатам прилагать больше усилий для привлечения стран-партнеров к ответственности за религиозную дискриминацию.

”Свобода вероисповедания, первая свобода Америки, является императивом морали и национальной безопасности, - говорится в распоряжении. - Религиозная свобода для всех людей во всем мире является приоритетом внешней политики США, и США будут уважать и активно продвигать эту свободу”.

Трамп не стал проводить публичную церемонию подписания, которая, по данным The Hill, состоялась после того, как во вторник днем сам Трамп и первая леди Мелания посетили Национальный храм Святого Иоанна Павла II в Вашингтоне.

В Твиттере первая леди отметила, что исполнительное распоряжение было подписано в 41-ю годовщину первого паломничества Папы Иоанна Павла II в Польшу.

Вице-президент Майк Пенс также поддержал указ, написав в Твиттере, что ”он горд быть с Трампом в такой момент, поскольку президент продолжает предпринимать решительные действия по продвижению свободы вероисповедания во всем мире”.

В своем заявлении исполняющий обязанности администратора USAID Джон Барса поприветствовал решение, заявив, что агентство ”благодарно президентскому руководству в продвижении религиозной свободы во всем мире”. ”Американцы всегда верили, что наша первая свобода - это свобода вероисповедания, и это ключевой компонент нашей стратегии национальной безопасности, - пишет Барса. - Будь то в ответ на геноцид, совершенный против христиан и езидов в Северном Ираке, или этническая чистка мусульман рохинджа в Бирме, институциональная культура в отношении международной религиозной свободы стала главным приоритетом для USAID”.

Распоряжение Трампа было принято после годового отчета Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF), который был опубликован в апреле. Впервые в докладе было рекомендовано, чтобы Индия была обозначена как ”страна, вызывающая особую обеспокоенность” из-за ”резкого снижения” уровня религиозной свободы в 2019 году, особенно в том, что касается обращения с мусульманами.

В связи с тем, что премьер-министр Индии Нарендра Моди принял приглашение Трампа посетить саммит Группы семи (G7) в день подписания указа, неясно, планирует ли президент решать существующие проблемы, передает India Today.

В своем заявлении председатель USCIRF Тони Перкинс также выразил благодарность Трампу за то, что он ”продолжает расставлять приоритеты в сфере международной религиозной свободы как императива национальной безопасности и приоритета внешней политики”. ”Это распоряжение поощряет быстрые действия правительства США по привлечению к ответственности иностранных правительств, которые совершают серьезные нарушения, и существенно увеличивает экономическую помощь США для поддержки программ, способствующих свободе вероисповедания во всем мире”, - сказал Перкинс.

”USCIRF уже давно призывает правительство США разработать общую стратегию содействия религиозной свободе за рубежом, а также планы действий для конкретных стран. Мы приветствуем тот факт, что распоряжение требует, чтобы Государственный департамент и USAID занялись именно этими вопросами, - заявила зампред USCIRF Гейл Манчин. - Мы также высоко ценим усилия должностных лиц США, работающих над освобождением религиозных узников совести, что является одним из приоритетов USCIRF”.

За день до подписания указа о свободе вероисповедания Трамп покинул Белый дом, чтобы сфотографироваться возле епископальной церкви Святого Иоанна с библией в руках. Президент был раскритикован за фотосессию, поскольку протестующие утверждали, что полиция использовала дымовые шашки и перцовые снаряды, чтобы оттеснить их из района перед визитом Трампа.

Пастор Джини Гербази, настоятельница епископальной церкви Святого Иоанна, сказала CNN, что была свидетелем того, как полиция кидала дымовые шашки и перцовые снаряды в мирных демонстрантов, чтобы президент мог без происшествий добраться до церкви и позировать для фотографа. Гербази добавила, что сама была вынуждена бежать от полиции, хотя она и пыталась помочь демонстрантам. Она не знала о планах Трампа провести фотосессию на фоне церкви, а когда узнала, не могла поверить в то, что протестующие могли быть разогнаны, чтобы событие состоялось.

”Я была ошеломлена, глубоко потрясена и оскорблена тем, что они использовали святую землю, которая была таковой 200 лет, и буквально осквернили ее, превратили в поле битвы, - сказала Гербази CNN. - Сплошная агрессия в отношении невинных протестующих, изгнанных с территории церкви. На тот момент я еще не знала, по какой причине так происходит”. Когда Гербази получила текстовое сообщение о том, что Трамп был в церкви, и позировал перед камерами с библией, она сказала: ”Быть того не может”.