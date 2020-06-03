В Кабардино-Балкарии ливень оставил без света жителей района

В Прохладненском районе Кабардино-Балкарии шквалистый ветер и сильный ливень повредили несколько опор ЛЭП, а также кровли школ и детских садов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"В 19:50 поступила информация о том, что нарушено электроснабжение по Прохладненскому району. В селе Новополтавское повалено восемь опор линий электропередачи, частично повреждена кровля школ в селениях Алтуд, Прималкинское и Дальнее. В селениях Пролетарское и Дальнее частично повреждена кровля детских садов", - уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Ликвидацию последствий стихии и восстановление энергоснабжения осуществляли специалисты "Каббалкэнерго", передает "Интерфакс-Юг".