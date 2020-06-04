Ким Талус анализирует новую ситуацию вокруг ”Северного потока-2”

В мае немецкий регулятор отклонил заявку оператора газопровода ”Северный поток-2” на освобождение от новых правил ЕС. Продолжающееся судебное разбирательство и последствия принятых решений в статье Nord Stream 2: New decisions and clear consequences для Euractiv анализирует профессор европейского энергетического права в юридической школе Университета экономики и финансов и профессор энергетического права в Хельсинкском университете Ким Талус, который консультировал ”Северный поток-2” в области энергетического права ЕС.

15 мая немецкий регулятор отклонил заявку оператора газопровода ”Северный поток-2” на освобождения от новых правил ЕС. Строительство продолжалось, когда новые правила вступили в силу в мае 2019 года, поэтому регулирующий орган не расценил трубопровод как ”завершенный проект”, что является ключевым требованием для освобождения от правил.

Финансируемая энергетическими гигантами из России и стран ЕС, компания вложила в проект несколько миллиардов евро, прежде чем ЕС изменил свои правила. Юристы были критически настроены, потому что новое законодательство нацелено на один конкретный проект, ”Северный поток-2, и критерий ”завершения” актуален именно для него.

С этой точки зрения решение Германии следует логике правил ЕС.

Новая газовая директива расширяет правила ЕС для трубопроводов, но не дальше 12 морских миль от территориальных вод, поскольку дальнейшее расширение в исключительную экономическую зону будет противоречить Конвенции ООН по морскому праву. Об этом прямо заявила юридическая служба Европейского совета в ходе законодательного процесса.

Следовательно, разделение двух морских зон и действия, которые должны предпринять операторы трубопроводов для соблюдения новых правил, являются прямым следствием новой Директивы ЕС и международного права, а не обходом применимых правил, как утверждают некоторые комментаторы.

Территориальная сфера применения новых правил была также подтверждена судом в постановлении от 20 мая.

В постановлении говорится, что иск об аннулировании новой Газовой директивы является неприемлемым по процедурным причинам, поскольку оператор ”Северного потока-2” не был ”непосредственно и индивидуально заинтересован” во внесении поправок в Директиву. В этом отношении решение придерживается очень строгого прецедентного права.

Решение, конечно, может быть обжаловано в Европейском суде, и если это произойдет, появится возможность пересмотреть дело еще раз.

Что касается области, где должны применяться новые правила, в постановлении суд указал, что речь идет о части трубопровода, расположенного между государством-членом и третьим государством до территориальных вод указанного государства-члена, которая является предметом обязательств, изложенных в новой Газовой директиве и положениях национального законодательства, касающихся директивы.

Это означает, что если решение Германии считать ”Северный поток-2” ”не завершенным”, не будет успешно обжаловано, оператор газопровода должен будет принять меры для участка, расположенного в территориальных водах Германии. Он должен соответствовать требованиям Газовой директивы ЕС, включая, среди прочего, раздельное взимание платежей, доступ третьих сторон и прозрачность.

Есть ли во всем этом практический смысл, вопрос актуальный, но так решил Законодательный орган ЕС в апреле 2019 года, и, в зависимости от результатов национальных, европейских и международных судебных разбирательств, немецкий регулятор должен будет обеспечить соблюдение данного правила в определенный момент.

Национальные решения, предусматривающие отступления от правил для морских трубопроводов, должны были быть приняты к 24 мая 2020 года. На сегодняшний день несколько прибрежных государств-членов еще не приняли законодательство в отношении новых правил.

Интересно посмотреть, как государства-члены будут соблюдать крайний срок, когда у многих из них нет законодательства, предусматривающего отступления от директивы.

Без отступлений многие государства-члены и их газовые компании столкнутся со сложными политическими и практическими проблемами, связанными с новыми правилами. Также будет интересно посмотреть, останется ли ”Северный поток-2” единственным трубопроводом, на который распространяются новые правила игры.

Тем временем Постоянная палата третейского суда опубликовала ряд документов, свидетельствующих о том, что арбитражное разбирательство компании против ЕС в связи с предполагаемым нарушением Договора к Энергетической хартии продолжается.