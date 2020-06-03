В Железноводске испекут "Пирог благодарности"

В Железноводске в День России, 12 июня, испекут "Пирог благодарности". Об этом проинформировали в пресс-службе администрации курорта.

Готовым пирогом гостят местных врачей скорой помощи.

Приготовление пирога начнется на "парящей набережной" в полдень.

Фирменным рецептом пирога поделилась заслуженный врач-акушер России Людмила Пастухова.

Напомним, что с начала пандемии в Ставропольском крае выявлено 2 653 случая заражения коронавирусом, умерли 49 человек.