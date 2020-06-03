Главную улицу Краснодара украсят новым декоративным освещением

В столице Кубани 2 июня стартовало голосование за лучший вариант новой иллюминации для улицы Красной.

Декоративное освещение на центральной улице города появилось в 2009 году. "За почти 11 лет технологии шагнули далеко вперед. Конечно, мы должны сохранить иллюминацию как "визитную карточку" города", - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов, пишут "Кубанские новости".

Иллюминацию распространят также и на улицу Чапаева и на Красноармейскую.

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир 10 марта объявила о старте конкурса на лучший проект по иллюминации, 2 июня в Instagram были опубликованы проекты участников конкурса.

"Надеемся, уже на следующей неделе мы сможем собрать профессиональный худсовет по выбору лучшего предложения по иллюминации ул. Красной. А пока - как и обещали - предлагаем вам взглянуть на конкурсные работы и даже проголосовать за понравившегося автора", - сказано в соцсети.