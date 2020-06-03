Аэропорт в Тбилиси подготовился к безопасному приему иностранных туристов

Тбилисский международный аэропорт Грузии готов к приему туристов, он обеспечил все требования Минздрава по безопасной перевозке пассажиров в период пандемии.

"Важно, чтобы вся инфраструктура, в том числе международные аэропорты, была готова в соответствии с международными стандартами и отвечали всем эпидемиологическим стандартам безопасности, чтобы максимально безопасно принять туристов, а также вылет наших граждан", - сказала министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, пишет Sputnik Грузия.

Аэропорт может начать принимать рейсы из-за рубежа с 1 июля. Ведутся переговоры с европейскими странами о возобновлении авиасообщения. Оператор аэропорта TAV Georgia уже обеспечил все необходимые требования по международным стандартам безопасности. Входы в аэропорт оснастили аппаратами для дезинфекции рук и видеосканерами для измерения температуры, расклеены стикеры, показывающие безопасные расстояния, на регистрационных стойках установлены защитные щиты.