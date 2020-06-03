Загитова показала смешное видео с чихающей Масару (ВИДЕО)
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила в Stories на своей странице в Instagram видео со своей собакой по кличке Масару.
Спортсменка пыталась записать обращение, но сбилась из-за своей собаки Масару.
"В это непростое время нам нужно держаться позитивными. Мы с Масару очень хорошо спим, сейчас вам покажем, что делаем и как готовимся", - сказала спортсменка.
В ролике видно, как в этот момент Алину прервала чихнувшая Масару.
Напомним, Загитова получила собаку породы акита-ину в подарок от японских властей после того, как одержала победу на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Инстаграм (сторис) Алины Загитовой 😄
Публикация от It’s all about Alina Zagitova (@teamzagitova) 3 Июн 2020 в 5:59 PDT
Вестник Кавказа
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