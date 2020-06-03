Загитова показала смешное видео с чихающей Масару (ВИДЕО)

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила в Stories на своей странице в Instagram видео со своей собакой по кличке Масару.

Спортсменка пыталась записать обращение, но сбилась из-за своей собаки Масару.

"В это непростое время нам нужно держаться позитивными. Мы с Масару очень хорошо спим, сейчас вам покажем, что делаем и как готовимся", - сказала спортсменка.

В ролике видно, как в этот момент Алину прервала чихнувшая Масару.

Напомним, Загитова получила собаку породы акита-ину в подарок от японских властей после того, как одержала победу на Олимпийских играх в Пхенчхане.