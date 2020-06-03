Арашуковым повторно продлили арест

Мосгорсуд сегодня повторно рассмотрел ходатайство следствия и продлил арест экс-сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Срок содержания под стражей продлен до 24 июля", - сообщила представитель Мосгорсуда.

Кроме Арашуковых, ходатайство также касается бывшего замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева и замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова.

Следствие считает, что Рауль Арашуков, как глава преступного сообщества, заказал, а его сын Рауф, как участник ОПГ, организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Обвиняемые вину не признают, передает РИА Новости.