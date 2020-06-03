Стали известны детали новых санкций против "Северного потока-2"

Американские сенаторы разработали план по расширению санкций против российского газопровода "Северный поток-2", пишет Bloomberg, ссылаясь на проект документа.

По его информации, ранее установленные ограничения планируется применить ко всякой деятельности, затрагивающей прокладку труб и страхование, так что теперь санкции будут касаться и страховщиков, предоставляющих услуги работающим на трубопроводе танкерам.

Под санкциями также окажутся порты, которые будут принимать участвующие в прокладке трубы корабли, уточняет РИА Новости. Кроме того, готовятся ограничения для компаний, предоставляющих "услуги или средства для модернизации технологий или установки сварочного оборудования" на суда.

По словам сенатора Теда Круза, в тексте законопроекта будет говориться, что всякий, участвующий в нем, причем в любом качестве, "незамедлительно столкнется с серьезными американскими санкциями".