В Грузии предложили отказаться от платной политической рекламы

Оппозиционный депутат грузинского парламента, лидер партии "Социал-демократы" Гия Жоржолиани предложил запретить платную политическую рекламу. Эта инициатива вызвала недовольство как оппозиции, так и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

"Во многих европейских странах нет платной рекламы для политических субъектов", - напомнил он. "Причина этого - равные условия для всех партий, всех видений и программ", - цитирует депутата Спутник – Грузия.

По его оценке, это актуально для Грузии, где медиапространство состоит из полемики "Грузинской мечты" и "Национального движения" и его соратников, а другие альтернативные мнения "глушатся".

В свою очередь, в правящей партии заявили, что эта идея, скорее всего, будет провалена. Ранее "были дискуссии на эту тему, и у партий была радикально отличающаяся позиция по этому поводу", заявил депутат, исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Поддержал эту точку зрения и депутат от оппозиционной партии "Европейская Грузия – движение за свободу" Серги Капанадзе. "Партии должны иметь возможность доносить свои послания до общества. Мы тратим на это свои деньги", - отметил он.

Предвыборная политическая реклама в Грузии делится на две категории – бесплатная, которая предоставляется всем субъектам, участвующим в выборах, и оплачивается из госбюджета, и платная, за которую платят сами партии.