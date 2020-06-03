Стало известно, когда Трусова и другие фигуристы из группы Плющенко смогут начать ледовые тренировки

Российская фигуристка, бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и другие спортсмены из группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко смогут приступить к ледовым тренировкам через шесть дней. Об этом сообщили в пресс-службе базы "Юг-Спорт" в Кисловодске, куда спортсмены приехали 1 июня.

Это произойдет "только при условии двух отрицательных тестов на COVID-19", тогда они "смогут приступить к тренировкам в крытом ледовом катке", отметили в пресс-службе. "Выход из номера самостоятельно и свободное передвижение по территории базы пока ограничены", - цитирует пресс-службу базы ТАСС.

Фигуристы проживают в номерах по одному человеку в одном из корпусов семиэтажной гостиницы. Тестирование провели специалисты подразделения Федерального медико-биологического агентства России. Все спортсмены находятся на семидневной самоизоляции до повторного анализа.