Отец застрелил сына в Буйнакском районе

В Буйнакском районе открыто уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве собственного сына. Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Дагестану.

Как установило следствие, сегодня примерно в 10.30 мск подозреваемый на улице перед своим домом в селе Верхнее Казанище, на почве внезапно вспыхнувшего конфликта, выстрелил из закрепленного за ним охотничьего нарезного оружия в грудь своему 41-летнему сыну. От ранения пострадавший умер по дороге в больницу.

Отец задержан в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.