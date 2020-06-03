Мэрия Вашингтона продлила комендантский час

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер продлила комендантский час на день, но перенесла его на более позднее время.

Она уточнила, что после двух дней, когда комендантский час начинался в 19 часов, сегодня он начнется в 23 часа по местному времени.

Боузер также выразила обеспокоенность присутствием в городе войск и спецслужб. "Мы все должны быть обеспокоены тем, кто дает им приказы", - сказала мэр-демократ Боузер, имея в виду президента-республиканца Дональда Трампа, передает РИА Новости.

Накануне вечером протесты были мирными и не сопровождались беспорядками. До этого на протяжении трех ночей беспорядки возникали после ухода подавляющего числа мирных демонстрантов. В городе присутствуют военнослужащие Национальной гвардии и контингенты спецслужб и полиции из соседних округов.