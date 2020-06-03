Аэропорт Сочи вернулся к штатному режиму работы

Международный аэропорт Сочи отменил сокращенный режим работы, который был введен в начале апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

В администрации воздушной гавани уточнили, что время работы терминала не ограничено определенным режимом и зависит от выполняемых рейсов. "Таким образом, аэропорт осуществляет обслуживание прибывающих и регистрацию вылетающих пассажиров без ограничений в соответствии с решениями авиакомпаний", - сообщил представитель аэропорта.

По его словам, воздушная гавань не перешла на круглосуточный режим работы, но будет работать в ночное время, если будут прибывать самолеты. Пассажиры могут отслеживать актуальное расписание по онлайн-табло на сайте, передает РИА Новости.