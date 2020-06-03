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Директор Тбилисского зоопарка назвал причину нападений ворон на людей

Директор Тбилисского зоопарка назвал причину нападений ворон на людей

Атаки ворон на жителей Тбилиси, о которых сообщили местные СМИ, по всей видимости, связаны с потомством, рассказал директор Тбилисского зоопарка Зураб Гуриелидзе.

Накануне птицы внезапно стали нападать на прохожих на улице Костава, несколько человек пришлось доставить в больницы.

"Часто в это время года у ворон из гнезд выпадают птенцы. Конечно же, как любые родители, они стараются их защитить. И вчерашние нападения, как мне кажется, связаны именно с птенцами", - цитирует Гуриелидзе Sputnik Грузия.

Директор зоопарка посоветовал в таких случаях закрывать лицо руками, поскольку вороны очень энергично защищают потомство.

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Вестник Кавказа

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