Власти Армении продлили жесткий карантин в Севане

Карантин в городе Севан (65 км от Еревана) продлен до 11 июня, такой приказ издал вице-премьер, комендант во время режима ЧП Тиграна Авинян.

Как следует из документа, опубликованного на сайте правительства, запрещается въезд и выезд граждан и транспортных средств, за исключением поставок предметов первой необходимости, продуктов, медикаментов и горючего.

Изначально карантин был введен 25 мая, он должен был завершиться сегодня. Теперь его срок истечет в 0.00 11 июня (1.00 мск), пишет РИА Новости.