Онищенко назвал примерную дату открытия кафе

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, когда могут снять введенные из-за коронавируса ограничения в работе ресторанов.

"Я думаю, что, если сейчас наладится погода, у нас уже 2 июня, и наконец-то наступит поздняя весна, а потом лето, тогда мы быстренько откажемся (от ограничений – прим ред), — сказал он.

Парламентарий добавил, что считает необходимым продолжение работы заведений общепита, передает РИА Новости.

По последним данным, в России число заболевших COVID-19 превысило 432 тыс, из них более 195 тыс вылечились, 5215 пациентов скончались.