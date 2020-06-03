Непогода оставила без света почти 190 тыс жителей Чечни

Жители трех районов Чечни остались без света из-за непогоды, ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

Речь идет об Урус-Мартановском, Ачхой-Мартановском и Грозненском районах, где энергоснабжения лишились около 187,3 тыс человек. Мощность отключенных потребителей составляет 30,5 МВт.

В пресс-службе ПАО "Россети Северный Кавказ" уточнили, что специалисты компании не только в Чечне, но и в Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии "оперативно устраняют последствия технологических сбоев на питающих центрах, которые спровоцированы ливнем, градом и шквалистым ветром до 25-30 м/с", пишет "Интерфакс".

В компании добавили, что в Чечне энергетики уже вернули энергоснабжение около 98 тыс жителей.