В Турции за сутки коронавирусом заболели еще 867 человек

В Турции за сутки число выявленных случаев коронавируса возросло на 867, 24 человека стали жертвами болезни, сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

"Сегодня выявлены 867 новых случаев, всего заразившихся - 166 422. Мы потеряли сегодня 24 пациента, всего умерших - 4609. Вылечился сегодня 931 пациент, всего – 130 852", - приводит РИА Новости слова министра.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 млн случаев заражения коронавирусом, более 376 тыс человек скончались.