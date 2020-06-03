Берестяные грамоты нашли археологи при строительстве набережной в Новгороде

Пять берестяных грамот обнаружили московские археологи в ходе строительства набережной Волхова в Великом Новгороде. Об этом рассказали в АО "Возрождение", которое является подрядчиком работ.

"На раскопе у Академического театра драмы специалисты Института археологии РАН обнаружили усадьбу зажиточного горожанина, предварительно, XIV-XV веков. На территории усадьбы они вскрыли фундаменты жилого дома и других построек", - приводит слова представителя компании "Интерфакс".

В результате археологи нашли множество древних монет и предметов средневекового быта. В числе необычных находок - канатная бухта для речных судов. Но ключевым открытием стали пять берестяных грамот, написанных примерно 700 лет назад. Сведений об их состоянии и содержании пока нет.

Сейчас раскопки идут на глубине около 5 м. Археологи планируют завершить их к 11 июня.