Глава ВТБ: доллар не должен стоить дороже 70 рублей

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что курс доллара по отношению к рублю не должен превышать 70 рублей.

"Рубль, я думаю, абсолютно правильно сегодня набрал немножко вес. Мы об этом говорили, над нами потом подтрунивали, что мы слишком оптимистичные. Но я всегда считал, что уровень 70 (рублей за доллар) мы не должны пробивать", - приводит ТАСС точку зрения Костина, которую он озвучил в интервью Business FM.

Эксперт отметил, что экономика России обладает большим запасом макроэкономической прочности, уровень долга государства является одним из самых низких и составляет 14-14,6% ВВП. При этом, по его словам, Международный валютный фонд (МВФ) допускает уровень долга до 40%, то есть дополнительно 23 трлн рублей, которые при необходимости правительство может занять.

Также Андрей Костин обратил внимание, что цена на нефть стабилизируется, и выразил надежду, что при принятии позитивных решений на предстоящих встречах ОПЕК+ среднегодовая цена на нефть приблизится к $40. "Я думаю, что мы на правильном пути сегодня, я думаю, понимание есть у всех производителей нефти о том, что ситуацию надо стабилизировать", - заключил глава ВТБ.

4 июня Банк России установил официальный курс доллара на уровне 68,3413 рубля, что на 64,2 копейки ниже предыдущего показателя. Российская валюта умеренно укрепляется по отношению к доллару США и евро на фоне роста нефтяных котировок.