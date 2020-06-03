Мехмет Самсар: отношения России и Турции стремительно развиваются

Сотрудничество Москвы и Анкары, которое в последние годы развивается во всех сферах, служит международному миру и стабильности. Об этом заявил посол Турции в России Мехмет Самсар.

"Наше сотрудничество, иными словами, сотрудничество двух больших стран Евразийского региона по региональным вопросам служит международному миру и стабильности", - подчеркнул Самсар.

По его словам, в 2019 году двусторонний торговый оборот составил $27 млрд. Он отметил, что это стало возможным в том числе благодаря реализации проекта "Турецкий поток".

Самсар добавил, что активно ведутся работы по строительству еще одного важного двустороннего проекта - первой турецкой АЭС "Аккую", первый реактор которой планируют запустить в 2023 году, передает РИА Новости.