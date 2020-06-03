В Азербайджане обсуждается возможность ужесточения карантина

Власти Азербайджана рассматривают возможность повторного введения жестких ограничений в связи с распространением коронавируса. Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сообщил глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, в последние дни в Азербайджане увеличивается количество заразившихся, растет разрыв между числом инфицированных и излечившихся, прежде всего - из-за несоблюдения требований карантина.

"Поэтому в настоящее время обсуждается вопрос о приостановлении послаблений и повторном введении жестких мер карантина. В связи с этим соответствующие структуры обратились к Оперативному штабу", - пояснил Мамедов.

"Возможно, с вечера пятницы и до утра понедельника будет полностью ограничено передвижение, а рабочий режим будет ограничен. Могут закрыться и магазины. По данному вопросу завтра выступит премьер-министр. Далее будет предоставлена информация о деталях", - заявил пресс-секретарь.