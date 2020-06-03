С 15 июня в Подмосковье терапевты и педиатры начнут прием населения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 15 июня терапевты и педиатры начнут принимать население в поликлиниках региона.

"Мы фиксируем много вопросов по работе поликлиник и госпитализаций в регулярном режиме. Запускаем этот процесс с 8 числа, поэтапно будем открывать. С 15-го начнут работать терапевты и педиатры", - цитирует ТАСС Воробьева. Губернатор сообщил, что группы в детских садах продолжат увеличивать.

Также глава региона еще раз напомнил о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать в условиях пандемии коронавирусной инфекции. "Маски, перчатки, безопасная дистанция - это все важные правила нашей жизни", - подчеркнул он.