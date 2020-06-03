Маска на улице станет обязательной в Армении

Ношение маски сделают обязательным во всех общественных местах, а не только в закрытых помещениях, в Армении. Об этом сообщил вице-премьер, комендант на время ЧП Тигран Авинян.

"Исключением станут дети до 6 лет. Маски можно не носить также при езде на велосипеде и выполнении физических упражнений", - цитирует его Sputnik Армения.

Комендант признал, что ходить в маске неудобно, особенно в жаркую погоду, но пока это один из немногочисленных эффективных инструментов.

Авинян уточнил, что в числе этих инструментов - введение комендантского часа, возвращение к ограничениям экономической деятельности и перемещения. По его словам, пока к ним прибегать не планируется.