Минприроды: необходимо ускорить принятие законопроекта о ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на суше

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что необходимо ускорить принятие законопроекта, направленного на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов на суше.

"Необходимо ускорить принятие законопроекта, направленного на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов на суше. Согласно законопроекту, все компании должны утвердить план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при условии наличия заключения о готовности эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, вынесенного по результатам комплексных учений, а также иметь достаточное финансовое обеспечение для ликвидации аварий", - приводит ТАСС слова пресс-службы министра.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильска из-за внезапного проседания опор был поврежден один из резервуаров с дизельным топливом. В результате произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Часть попала в местный ручей и реку Амбарная. "Норникель" назвал основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Возбуждено уголовное дело, введен режим ЧС межмуниципального уровня.