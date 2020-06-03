Кадыров о вышках 5G и "чипизации": слухи, ложь и провокация

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг фейковые сообщения об установке в республике вышек 5G и попросил не верить в якобы "чипизацию" людей для управления ими. С обращением к жителям региона он выступил в Instagram.

Сейчас в соцсетях распространяются слухи о якобы прибытии в регион техники для установки вышек 5G, в аудиозаписи неизвестная женщина жалуется на ухудшение самочувствия, обвиняя в этом новые технологии.

"Это слухи, ложь и провокация. Никаких вышек в Чечне нет, никто не собирается их устанавливать, да и возможности такой нет. Если бы сделали, я бы с удовольствием это поддержал, это новая технология, которая улучшает качество и скорость интернета. У нас еще 4G не полностью охвачено и нормально не работает, дети не могут полноценно дистанционно заниматься из-за качества связи", - посетовал глава региона.

Кадыров напомнил, что в соседних регионах из-за аналогичных провокационных слухов были повреждены вышки, возникли сбои связи.

Политик уточнил, что техника, замеченная в некоторых населенных пунктах Чечни, принадлежит "Грознефтегазу" и занимается геологической разведкой и бурением скважин.

Глава региона призвал жителей не верить сообщениям о "чипизации". "Я бы первым встал против этой "чипизации", я бы ни за что не допустил, чтобы управляли человеком, которого создал Аллах, меняли бы его взгляды, для меня самое страшное - потерять связь со Всевышним, лучше умереть, чем смириться с этим", - пояснил он.