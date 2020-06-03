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В Гори ветер сорвал крыши домов

В Гори ветер сорвал крыши домов

В Гори сильный ветер сорвал крыши с жилых домов, сообщают грузинские СМИ.

Уточняется, что пострадали корпусы на улице Сталина. Кроме того, фрагменты крыш повредили легковые автомобили, припаркованные вблизи корпусов.

Проблемы возникли и у жителей улицы Чочишвили, где на автомобиль упало сломанное дерево.

О пострадавших не сообщается.

В Грузии на всей территории страны до 6 июня ожидаются дожди с грозами, а на море шторм, передает Спутник-Грузия.

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