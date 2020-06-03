Непогода в Северной Осетии сорвала крыши домов и спровоцировала заторы транспорта

В Северной Осетии сильный ветер сорвал крыши с частных домов, ливнем подтопило улицы, что спровоцировало заторы транспорта.

По данным ГУ МЧС по Северной Осетии, в городе Беслан сорвало крышу частного дома, была эвакуирована семья из шести человек, никто не пострадал, передает ТАСС.

Во Владикавказе также сорвало крыши: на улице Калинина крыша упала на электропровода, а на Кирова кровлю снесло на проезжую часть. В некоторых многоэтажных домах выбило стекла.

На данный момент ливень прекратился, но значительные подтопления на дорогах еще остаются, так как ливневки не справляются с пропуском больших объемов воды.